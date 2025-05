Cosenza, domani la presentazione di tre eventi: la Notte Europea dei Musei, l’Open Lab Patir e il Premio Giorgio Leone

Conferenza stampa domani, venerdì 16 maggio, alle ore 10 a Palazzo Arnone per presentare tre prestigiosi eventi culturali: la Notte Europea dei Musei, l’Open Lab Patir IV edizione e il Premio Giorgio Leone. All’incontro con i giornalisti parteciperà il sindaco di Cosenza Franz Caruso e, con lui, il primo cittadino di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, Alessandra Mazzei, presidente dell’associazione Rossano Purpurea e Rossana Baccari, Direttore della Galleria Nazionale di Cosenza. Sarà presente anche Antonietta Cozza, delegata alla cultura del Comune di Cosenza.

“I Musei non sono solo luoghi di conservazione, ma strumenti di straordinario valore per l’arricchimento e lo sviluppo culturale dei popoli”. Lo afferma con piena convinzione il sindaco Franz Caruso nell’annunciare anche per quest’anno la partecipazione del Comune di Cosenza all’edizione 2025 della notte Europea dei Musei

“E’ questa – sottolinea Franz Caruso – una iniziativa importante di valorizzazione dei nostri preziosi scrigni di arte, sapere e conoscenza, ma è anche un momento simbolico di condivisione e di fruizione di un patrimonio culturale che si apre ai visitatori ed alla nostra comunità”.

Obiettivi della triplice iniziativa sono la promozione del patrimonio culturale e la celebrazione di figure di spicco che hanno dato lustro alla formazione di una consapevolezza culturale e sociale della Calabria e del Meridione.

In questo contesto particolare valore riveste il Premio Giorgio Leone: edizione in memoria di un intellettuale illustre, giunto alla sua terza edizione. Giorgio Leone, storico dell’arte originario di Rossano e docente dell’Università della Calabria, è scomparso nel 2016. Ha ricoperto incarichi di prestigio presso il Ministero dei Beni Culturali e la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini, oltre ad essere ideatore e curatore di numerose mostre ed eventi in Italia e all’estero. Proprio a Leone è intitolato anche il Salone di Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale di Cosenza. Nelle precedenti edizioni, il premio ha visto nel 2023 la consegna di una targa alla sorella Rita Leone e l’intitolazione della biblioteca civica di Corigliano-Rossano alla sua memoria, mentre nell’ultima edizione del 2024 è stato insignito del premio l’architetto torinese Fabio Guida, per il suo impegno messo in campo a servizio della rigenerazione urbana e sociale attraverso l’arte, la cultura e la bellezza.