Riapre dopo 16 anni la Strada Provinciale 245/B che collega Grimaldi a Belsito (CS)

Dopo 16 anni di chiusura, la strada provinciale 245/B torna percorribile nel tratto che collega Grimaldi con Belsito fino allo svincolo dell’autostrada A2 a Piano Lago, nel Cosentino. Ne da’ notizia la Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro.

L’intervento, realizzato dalla Provincia di Cosenza per un valore di circa 480mila euro, ha permesso la messa in sicurezza della carreggiata attraverso un’opera di alta ingegneria. Tra i lavori eseguiti figurano la costruzione di una paratia nervata, la realizzazione di pali trasversali e longitudinali, interventi per la regimazione delle acque superficiali, l’installazione di barriere di sicurezza e la nuova segnaletica.

La Presidente Succurro ha espresso grande soddisfazione per il completamento dell’opera e sottolineato il valore dell’intervento per le comunita’ locali. “E’ un chiaro segnale – ha detto – di vicinanza a questi territori, che attendevano da anni una risposta concreta. Garantiamo una viabilita’ piu’ sicura e funzionale, consapevoli dell’importanza che queste infrastrutture hanno per la mobilita’ e lo sviluppo locale”. La Presidente ha poi parlato del lavoro che l’Ente sta portando avanti per migliorare la rete stradale provinciale.

“Nello stesso tratto – ha precisato – abbiamo altri due interventi in fase di completamento, che inaugureremo a breve. Stiamo accelerando anche altri lavori di primaria importanza, come e’ nostra abitudine, per garantire ai cittadini infrastrutture moderne ed efficienti”.

Infine, Succurro ha ribadito il sostegno della Provincia ai territori piu’ piccoli e alle loro amministrazioni: “Sono sempre vicina ai miei colleghi Sindaci, che ogni giorno – ha puntualizzato – raccolgono le istanze dei cittadini e devono dare risposte rapide. In particolare, resto accanto ai piccoli Comuni, perche’ hanno maggiore bisogno di sostegno e di azioni concrete per migliorare la qualita’ della vita delle loro comunita’”.