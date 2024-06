Amministrative a Mendicino, il bilancio della campagna elettorale della candidata Irma Bucarelli: “Fra la gente e con il sostegno della gente”

«Sono mendicinese per scelta consapevole e non per caso, perché qui ho scelto di formare la mia famiglia e far crescere i miei figli. Un paese che amo incondizionatamente, perché non conta dove si nasce – avvenimento in fondo del tutto casuale e inconsapevole – ma dove si sceglie di voler vivere e contribuire alla crescita di una comunità bellissima, che merita tutto l’impegno possibile per garantirle un futuro di crescita e di sano sviluppo».

È quanto dichiara Irma Bucarelli, candidata a Sindaco per la Lista “Orizzonte Mendicino”, che rivendica con orgoglio l’impegno profuso in questi anni a favore di una comunità nella quale ha scelto di vivere e per la quale ha profuso e continuerà a garantire tutto il proprio impegno istituzionale, politico, professionale e umano.

La candidata di “Orizzonte Mendicino” delinea il proprio bilancio di una campagna elettorale complessa e a tratti difficile, perché – sostiene Bucarelli nel suo candidato – intrisa di atteggiamenti violenti e calunniosi da parte di alcuni competitor, che però «non hanno assolutamente scalfito la mia determinazione e il mio impegno, né l’entusiasmo di una squadra straordinaria della quale sono estremamente orgogliosa».

Una squadra di giovani e soprattutto di donne – ben sette queste ultime, su dodici candidati – candidati di qualità indiscussa che hanno voluto impegnarsi per la propria Città, «che ho fortemente voluto con me, perché non basta riempirsi la bocca di parità di genere e spazio alle nuove generazioni ma bisogna garantirli con i fatti e le azioni concrete».

Si è dunque arrivati alla fine di un percorso che ha visto Irma Bucarelli e la sua squadra incontrare centinaia di persone tra le diverse contrade e quartieri della città: «ogni evento ha creato in noi una grande emozione, grazie all’entusiasmo e alla partecipazione di tanti cittadini, ognuno per il suo quartiere. Il calore intorno al nostro progetto e alla sua validità è forte» – il commento.

L’evento conclusivo della campagna elettorale di Irma Bucarelli si terrà venerdì 20 giugno a partire dalle h. 20:00 in Località Tivolille di Mendicino, Villetta comunale.

«In questi mesi abbiamo profuso tutte le nostre energie per portare avanti le nostre proposte e raccogliere quelle dei cittadini, adesso siamo pronti a realizzarle. Il nostro è un gruppo unito, che parla al plurale e che ha voluto raccogliere la sfida del dialogo con la gente. Oggi noi non abbiamo bisogno di suggestionare la platea con ossessivi proclami di vittoria, che sento dall’altra parte da più di nove mesi e che, a voler ascoltare la saggezza dei detti popolari, può finire pure per portare male a chi li urla. Con umiltà e serietà posso dire ai nostri cittadini che sono pronta e siamo pronti a servire la nostra comunità» – la chiusa di Irma Bucarelli.