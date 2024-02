Trebisacce (Cs), una nuova rotatoria sul viale Europa

Una nuova rotatoria per disciplinare la viabilità interna del centro urbano. Sarà realizzata su viale Europa all’altezza dell’incrocio con via Craxi, già via Panoramica.

Finanziati dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) gli interventi di mobilità sostenibile prevedono anche la realizzazione di un nuovo marciapiede adiacente a viale Europa.

La realizzazione della rotatoria stradale, che sarà di tipo compatto, servirà per riordinare la circolazione stradale, disimpegnare l’incrocio tra viale Europa, via Craxi e via Londra e, soprattutto, per regolamentare la circolazione garantendo la maggior sicurezza possibile tra i veicoli in transito e quelli impegnati in manovre di immissione o disimpegno.

Il nuovo marciapiede, che parallelamente allo spartitraffico esistente consentirà il transito pedonale, sarà realizzato sul lato della carreggiata nord di viale Europa, a partire dall’incrocio con via Craxi sino a giungere, in direzione sud-ovest, in corrispondenza della traversa che collega viale Europa a via Mosca, per complessivi 210 metri circa. La larghezza del marciapiede sarà costante di 1,50 metri fino all’incrocio con via Craxi per poi essere ridotta a 1,30 metri.