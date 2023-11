Cosenza: sopralluogo del sindaco Franz Caruso a via Pomponio Leto

Il sindaco Franz Caruso, accompagnato dall’assessore all’urbanistica Pina Incarnato e dal presidente della commissione urbanistica, Francesco Turco, si è recato in visita in via Pomponio Leto accettando di buon grado l’invito formulatogli dai residenti del quartiere.

“E’ stato veramente piacevole la full immersion tra i residenti di via Pomponio Leto – ha affermato il sindaco Franz Caruso commentando il sopralluogo effettuato – dove ho avuto contezza della straordinaria forza che esprime la zona grazie ad una comunità coesa che ama profondamente la città ed il proprio quartiere. Ne è prova l’iniziativa posta in essere in maniera sinergica volta a utilizzare le risorse del cosiddetto 110 per interventi di riqualificazione urbana. Un progetto molto interessante e che ho apprezzato moltissimo”.

“Certo – ha proseguito il primo Cittadino – anche via Pomponio Leto vive problematiche ataviche che in soli due anni di amministrazione non abbiamo potuto risolvere, ma sono comunque alla mia attenzione. Le situazioni di difficoltà che sono state poste in evidenza sono di diversa natura e non tutte di competenza comunale. Alcune questioni le stiamo, comunque, già affrontando altre saranno inserite in una programmazione a medio termine”.

“Complessivamente – ha concluso Franz Caruso – da questa visita porto a casa sentimenti di grande positività. E’ bello ed è da pungolo alla mia azione toccare con mano l’amore della comunità di via Pomponio Leto per il proprio territorio e la propria città che vogliono, ed è questo anche il mio desiderio, che sia bella, accogliente e dignitosa. In questa direzione è rivolta la mia azione a 360° e sono certo che insieme ai cosentini riusciremo a raggiungere questo importante e fondamentale traguardo per proiettare Cosenza in un futuro migliore e di crescita”.

Appena rientrato a Palazzo dei Bruzi il sindaco Franz Caruso ha richiesto una pulizia straordinaria della zona con particolare riferimento alla villetta ed all’area Enel, che risulta già completata.