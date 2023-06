Cariati (Cs), al via le proposte per la programmazione socio-culturale estiva

“Costruire una destinazione Cariati che migliori l’aspetto balneare e al tempo stesso, punti per i restanti mesi dell’anno, alla valorizzazione e proposta della proposta identitaria ed esperienziale. Destagionalizzare, pianificare e cercare di intercettare potenziali target turistici, da gennaio a dicembre e non solo in estate, parte di una programmazione turistica che deve essere necessariamente annuale”.

È quanto dichiara il sindaco di Cariati, Cataldo Minò, esprimendo soddisfazione con il consigliere comunale delegato alle politiche per i turismi e marketing territoriale Antonio Scarnato per l’entusiasmo ed il successo di partecipazione fatto registrare per il primo degli incontri sul tema.

Entro giovedì 15 giugno, attraverso un apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune (www.comune.cariati.cs.it), si potranno comunicare eventuali proposte per la programmazione socio – culturale estiva che sarà presentata entro martedì 20 giugno; data del secondo incontro con la rete della ricettività, il mondo dell’associazionismo, le agenzie viaggi, gli operatori commerciali, gli artigiani e la Pro Loco.

Dall’istituzione dell’area turismo alla formazione di una commissione comunale e di una consulta permanente di partecipazione per i turismi. Sono, questi, alcuni degli obiettivi che l’Esecutivo Minò vuole condividere con la comunità per promuovere fuori dai confini il patrimonio identitario della destinazione Cariati.

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SEGNALETICA ORIZZONTALE – LAVORI IN CORSO. L’intero perimetro comunale sarà interessato dagli interventi di taglio erba e rifacimento della segnaletica orizzontale, per garantire sicurezza e decoro alla Città.