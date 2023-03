Granata (Valle Crati): “Il centro Metropolis con sede a Rende deve produrre con urgenza l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura”

“Il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata dopo aver preso visione della pec del 29/03/2003 riguardante il centro Metropolis con sede in Rende, recepita al protocollo dell’ente consortile al n. 499/2023, dalla quale risulta prodotta solamente una attestazione del Comune di Rende nella quale emerge l’allocuzione “risulta allacciato alla rete fognante comunale”, ha formulato immediatamente una lettera al responsabile tecnico del Consorzio Valle Crati Ing. Oreste Citrea, per richiedere tempestivamente e conseguentemente acquisire la documentazione di autorizzazione allo scarico alla pubblica fognatura rilasciata dalla medesima municipalità e con tutti gli atti a corredo ed i nulla osta endoprocedimentali ex legge prescritti. Questa attività rientra nel controllo che sta ponendo in essere il Consorzio Valle Crati per la verifica dell’ autorizzazione amministrativa all’allaccio delle condutture di proprietà del Consorzio Valle Crati”.

Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.