Corigliano-Rossano, riqualificazione via Locri e via Crotone: approvato progetto di messa in sicurezza

È stato approvato in Giunta Comunale il progetto di messa in sicurezza e riqualificazione delle strade di via Locri, della villetta adiacente e di via Crotone. La natura dei lavori è quello di realizzare una nuova viabilità che consenta una maggior disponibilità di spazi ad uso collettivo, dall’area di parcheggio a quella verde, dove è possibile da destinare ai giochi dei bimbi, in particolare nella zona di Contrada Petra.

La crescente urbanizzazione del territorio e il conseguente consumo dello stesso hanno portato negli anni ad una progressiva realizzazione di manufatti senza prevedere le opportune dotazioni di viabilità e standard, creando sempre più problemi di accessibilità e fruibilità di quelle esistenti.

«La riqualificazione di Via Locri e Via Crotone è un ulteriore tassello alla valorizzazione degli spazi pubblici – afferma l’assessore all’Assetto Urbano, Tatiana Novello – Il lavoro è ancora molto, ma prosegue la programmazione dell’amministrazione tesa a migliorare la qualità della vivibilità in ogni zona della città».

«Come amministrazione da tempo abbiamo intrapreso una strada ben delineata – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – che è quella di procedere ad una serie di interventi mirati a riqualificare contrade, quartieri, migliorando i collegamenti e restituendo ai cittadini le aree destinate a servizi in alcuni casi difficilmente fruibili».