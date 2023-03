Rende: Clelia Badolato nominata assessore ai lavori pubblici

Nominata dalla giunta dell’amministrazione comunale di Rende il nuovo assessore ai lavori pubblici.

Sarà Clelia Badolato a dirigere il settore: “Una scelta collegiale maturata alla luce della enorme mole di lavoro da parte degli uffici lavori pubblici. Sono tanti, infatti, i finanziamenti ottenuti da questa amministrazione e altrettante le procedure da espletare. Per questo si è ritenuto necessario che alla guida dei lavori pubblici ci fosse una persona preparata e competente. Badolato rappresenta questo: esperienza e impegno e tali capacità sono state riconosciute unitamente dalla giunta che rappresento”, ha sottolineato il sindaco FF Franchino De Rango, aggiungendo, poi: “siamo certi che grazie all’apporto di Clelia Badolato riusciremo ad accelerare il passo e a concretizzare i tanti progetti in fase di realizzazione. Rende è punto di riferimento per l’intera regione, unica tra le città ad avere sempre il segno più per quanto riguarda crescita economica, sociale, culturale e così continuerà ad essere per le nuove sfide che ci attendono”.

Soddisfazione è stata espressa da Badolato: “per il riconoscimento che questa amministrazione mi ha dato. Sono certa che porterò avanti ciò che finora è stato fatto e, con dedizione, sapremo, insieme lavorare per il bene comune della città”, ha concluso Clelia Badolato.