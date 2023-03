Trebisacce: proficua collaborazione tra Comune e Pro Loco

Una delle chiavi di successo di ogni progetto di cambiamento e di crescita sociale è rappresentata dalla reale condivisione tra tutti gli attori di una comunità locale. Riuscire a far immedesimare progressivamente la cittadinanza nei contenuti, nei metodi e negli obiettivi a medio e lungo termine che si intendono perseguire, in una visione ben identificata di sviluppo turistico del territorio, è una delle sfide più complicate ma anche più qualificanti per ogni classe di governo consapevole di questo orizzonte. Su questo percorso e con questa direzione strategica precisa l’Amministrazione Comunale privilegerà ed investirà molto sull’ascolto e sulla collaborazione con la rete delle associazioni turistiche e culturali.

È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio informando con l’assessore al turismo Leonardo Petrone che la Giunta Municipale nei giorni scorsi ha dato atto di indirizzo per la concessione in comodato gratuito dei locali comunali di via Pescherie (ex Diurno) alla Pro Loco Città di Trebisacce, presieduta da Concetta Cardamone.

Già sede del Punto Blu, la nuova sede della Pro Loco che si propone di essere punto di riferimento per la promozione di eventi culturali, di intrattenimento ed ambientali, ospiterà lo sportello turistico, un punto informativo per i giovani edun laboratorio di idee.

Siamo convinti – spiega l’assessore Leonardo Petrone – di poter contare anche sull’esperienza, sulla competenza, sullo spirito di servizio e sulla sensibilità della Pro Loro e della sua Presidente per contribuire a definire ed a comunicare, soprattutto all’interno della nostra comunità, quella nuova narrazione identitaria e competitiva della destinazione Trebisacce, in particolare del suo borgo storico marinaro, attraverso la quale vogliamo promuoverci su mercati diversi ed in tutti i mesi dell’anno.