Statale 106, tratto Sibari-Coserie: parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Questa mattina – mercoledì 22 marzo – si è tenuta, in collegamento streaming, l’adunanza generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla presenza del sindaco Flavio Stasi e di Claudio Moroni, dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria.

L’attività consultiva dell’Assemblea Generale del Consiglio riguarda numerose tematiche dai progetti di opere e lavori pubblici ai piani regolatori (portuali, territoriali, etc.) dalle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale alle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, passando per i programmi di lavori pubblici fino alle norme tecniche, comprensive delle verifiche sismiche e idrauliche, relative alle costruzioni, alle dighe, ai ponti, alle strade, alle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ed è in questa ultima attività di interesse che si è discusso anche del tratto Sibari – Coserie della nuova Statale 106.

«L’importante organo di valutazione ha dato il proprio parere favorevole al tracciato che include il viadotto urbano col parco sottostante e la galleria per i due attraversamenti urbani, con alcune indicazioni di carattere tecnico – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – un altro passo avanti verso un’opera che la città merita che abbiamo fatto in modo sia come la città merita».