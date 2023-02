Marinella Grillo eletta nel Consiglio delle Autonomie Locali

«Ringrazio i sindaci che mi hanno onorato della loro fiducia con il loro voto. Un riconoscimento importante, per me, per il ruolo che svolgo all’interno del consiglio comunale e per la città tutta, sempre più presente nei luoghi di partecipazione democratica e consultiva regionale».

Con queste parole, la presidente del consiglio, Marinella Grillo, commenta la proclamazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, della sua nomina come componente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per la categoria Presidenti del Consiglio. Le elezioni si erano svolte lo scorso 12 gennaio, oggi è arrivata la proclamazione ufficiale. Il Consiglio è l’organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali istituito al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare i princìpi di consultazione e cooperazione permanente tra Regione ed Enti locali.

«È necessario assicurare, a chi ogni giorno si dedica con sacrificio e abnegazione a lavorare per la propria comunità, un organismo che garantisca ascolto e presenza – afferma la presidente Marinella Grillo – Il Cal, un luogo di rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali, assolve al ruolo di garantire il pluralismo e la partecipazione degli enti locali con spirito di reale collaborazione e ci consente di rispondere alle esigenze dei nostri concittadini»