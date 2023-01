Cosenza, nasce Assonautica provinciale: sottoscritto lo Statuto costitutivo

L’idea di partenza è nata dall’analisi delle caratteristiche morfologiche che connotano la provincia di Cosenza, bagnata da due mari. Da qui la proposta del Presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri, presentata alla Presidente della Provincia Rosaria Succurro, di costituire una Assonautica provinciale unitamente a Camera di Commercio, Confindustria e Coldiretti.

Il progetto è stato sposato sin da subito da Rosaria Succurro, con l’obiettivo di promuovere il turismo nautico e l’economia del mare nel territorio cosentino e di tutte le attività sociali, sportive, economiche e culturali a essi collegati.

Nella giornata di ieri è stata quindi concretizzata la fase di partenza del progetto stesso, attraverso la sottoscrizione dello Statuto Costitutivo della Associazione Assonautica provinciale presso la Camera di Commercio, ove referente negli organi collegiali della Associazione medesima, per conto dell’ente Provincia, è stato designato l’Avv. Giovanni De Rose, Dirigente del Settore Relazioni Interistituzionali.

Per la Presidente Succurro la nascita di Assonautica provinciale può rappresentare un importante fattore di crescita per la nostra provincia, anche grazie alle sinergie istituzionali concretizzatesi con la firma dello Statuto: « La confluenza nella medesima associazione di soggetti istituzionali tanto importanti per lo stimolo al tessuto produttivo – ha affermato la Presidente – porterà sicuri vantaggi per rafforzare la crescita del complessivo sistema economico del territorio».