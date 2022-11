Commissione “Servizi alla Persona” Corigliano-Rossano: “Si è discusso di servizio mensa e assistenza all’autonomia e alla comunicazione”

“Si è riunita questa mattina la sesta commissione consiliare ” Servizi alla Persona” alla presenza dei consiglieri membri della stessa, sia di maggioranza che di minoranza, dell’Assessore all’istruzione, della Dirigente del settore, del responsabile del servizio e del Direttore esecutivo del contratto.

I punti all’ordine del giorno trattati riguardano l’andamento dei servizi di refezione e assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Lo spirito di questo incontro è stato quello di rimarcare e tenere alta l’attenzione su tali temi che da sempre rivestono un ruolo fondamentale per questa amministrazione.

Un monitoraggio a un mese dall’avvio di tali servizi che ci ha permesso di approfondire i dati e i primi riscontri.

Per la refezione scolastica registriamo un numero altissimo di utenti, ad oggi circa 2770 iscritti. Sono già partiti i controlli ad opera del settore Istruzione che attraverso un apposito protocollo operativo ha predisposto delle verifiche cadenzate – già iniziate e che al momento presentano riscontri positivi in termini di igiene e quantità – in tutti i plessi scolastici finalizzate all’ottemperanza di quanto previsto nel capitolato d’appalto. È emersa inoltre l’esigenza congiunta di tutti i membri di commissione di approfondire alcuni aspetti legati soprattutto alla varietà del cibo da proporre nei menù settimanali che ci vedrà presto impegnati in una nuova commissione allargata al nutrizionista della ditta aggiudicataria del servizio ed al responsabile dell’azienda sanitaria provinciale. È stato, inoltre, appurato che sulla tavola dei nostri bambini sono presenti molti prodotti del territorio

Abbiamo approfondito anche gli aspetti relativi alla implementazione di nuovi centri di cottura. Dopo il potenziamento del centro cottura ubicato nel plesso di Piragineti, presto verranno attivati nuovi punti in particolare nel centro storico di Rossano ed in area Corigliano al fine di garantire sempre maggiore qualità.

Per quel che concerne invece l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, registriamo Anche qui un aumento esponenziale dei destinatari finali di questo servizio, da 172 dello scorso anno, a 213 in quello attuale. Anche qui si è riusciti attraverso l’approvazione dell’ultimo bilancio di previsione ad incrementare il capitolo di bilancio a disposizione. Inoltre grazie al finanziamento ( di circa 160.000 € ) di cui la città di Corigliano-Rossano è stata destinataria e già ripartito a favore degli istituti comprensivi, in autonomia i Dirigenti scolastici potranno incrementare il monte ore a disposizione per i singoli alunni con disabilità.

L’impegno della commissione congiuntamente al lavoro dell’Assessore Alboresi viene confermato, resteremo vigili e attenti”.

Lo affermano in una nota i membri della commissione Servizi alla Persona Cesare Sapia, Isabella Monaco, Liliana Zangaro e Pietro Mingrone.