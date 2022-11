Crosia (CS), in arrivo i buoni spesa digitali 2022: contributi fino a 400 euro

“In arrivo i Buoni spesa digitali per far fronte alla crisi economica incalzante. Il Comune di Crosia, recuperando il residuo del fondo di solidarietà messo a disposizione dal Governo per l’annualità 2021, ha destinato oltre 72mila euro per fare fronte alle esigenze delle famiglie italiane, comunitarie e straniere (purché munite di regolare permesso di soggiorno) che risiedono nel territorio comunale e che siano munite di tessera sanitaria. Condizione imprescindibile per accedere al bonus un reddito Isee 2022 inferiore 6.500 euro”.

È quanto prevede la determinazione dell’Ufficio Servizi sociali del Comune di Crosia che, una volta recepiti gli indirizzi dell’Amministrazione comunale, ha predisposto l’iter procedurale per la distribuzione dei buoni spesa.

Anche quest’anno, il benefit verrà distribuito sotto forma di ticket digitale e caricato direttamente sulla Tessera rilasciata dal Servizio sanitario nazionale. Il buono potrà essere speso solo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (bevande analcoliche, prodotti per l’infanzia, prodotti alimentari, prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale) e sarà spendibile nei negozi che hanno sottoscritto convenzione con il Comune di Crosia e che hanno esposto cartello di adesione all’iniziativa all’ingresso dell’attività commerciale.

I bonus erogati sono suddivisi in 5 scaglioni: 100 euro per le famiglie unipersonali; 150 euro per le famiglie composte da due persone; 200 euro per le famiglie composte da tre persone; 300 euro per le famiglie composte da quattro persone e 500 euro per le famiglie composte da cinque o più persone.

I buoni spesa saranno erogati tramite il sistema di buoni alimentari digitali con accreditamento su tessera sanitaria messo a disposizione dal Comune. Il sistema prevede l’utilizzo dell’App MyCity (disponibile su

Google Play Store e Apple App Store) con la quale sarà possibile controllare le proprie transazioni ed il saldo disponibile. Gli interessati potranno presentare domanda dalla data di pubblicazione del presente avviso, entro le ore 14:00 del giorno 07 dicembre 2022 con le seguenti modalità: con consegna diretta all’ufficio Protocollo dell’Ente o mediante Pec al seguente indirizzo: protocollo.comunecrosia@asmepec.it

Tutti i dettagli e il regolamento per accedere al Bonus spesa 2022 sono disponibili sul sito internet del comune www.comunedicrosia.it. Ad ogni modo, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio comunale Servizi sociali per tutti i chiarimenti inerenti all’assegnazione del contributo.