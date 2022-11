Cosenza, Sabir: con il progetto ELFI la musica diventa il linguaggio universale per promuovere il talento dei più piccoli

Il progetto l’Ensemble Little Flutistis Initiative (ELFI), nasce in seno all’Associazione Sabir in collaborazione con l’Accademia Musicale Suzuki- Talent Center di Cosenza, da un’iniziativa del M° Eugenio Termine, docente di metodo Suzuki. Il metodo elaborato dal violinista e didatta Shinichi Suzuki intorno agli anni ’50 si basa sulla convinzione che la capacità dei bambini di apprendere una lingua, perfino con le più sottili influenze dialettali del proprio paese, fosse la più chiara dimostrazione del grande potenziale di apprendimento che i bambini hanno, in particolare nel periodo della loro vita che va da 0 a 6 anni. La pedagogia Suzuki a cui si ispira anche l’Iniziativa ELFI, considera il talento non come dono innato ma come possibilità di sviluppare elevate capacità nel bambino, se stimolato in modo corretto fin dall’età precoce.

ELFI è un ensemble di piccoli e piccolissimi musicisti che ha come scopo quello di promuovere l’educazione musicale a livello locale e internazionale, organizzare eventi, concerti e spettacoli, avvicinare i bambini al linguaggio universale della musica, promuovendo lo sviluppo di talenti e incoraggiando la fruizione di arte, cultura e bellezza ad ogni età e in ogni contesto sociale.

Shinichi Suzuki scriveva così, parlando del suo metodo educativo, “una buona educazione e un insegnamento attento permettono di sviluppare sentimenti nobili, purezza di cuore e un atteggiamento positivo verso la vita”.

Gli ELFI hanno all’attivo già diversi concerti e sono reduci dalla partecipazione, la scorsa estate, all’11esima edizione dell’European Suzuki Children’s Convention, a Cuneo, dove hanno ottenuto consensi ed incoraggianti apprezzamenti.

Nel prossimo futuro, per i piccoli musicisti, ci sono tanti progetti e una trascinante voglia di suonare e crescere insieme. Il gruppo ELFI si esibirà il 10 dicembre all’interno dell’Evento “Accademia del dono” dell’Associazione Sabir, evento che sarà pubblicizzato a breve.