Laino Borgo sempre più digitale grazie ai fondi del PNRR

Innovare, digitalizzare, essere sempre più fruibili, raggiungibili, funzionali alle esigenze dei cittadini e dei turisti. La volontà di Laino Borgo è quella di guardare al futuro e farlo nella maniera più appropriata utilizzando tutte le risorse della rete per poter offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze di chi abita e visita il territorio, ma anche rendere più agevole il lavoro della pubblica amministrazione.

Così l’amministrazione guidata dal sindaco, Mariangelina Russo, ha partecipato con due diverse progettualità ai bandi del Pnrr riservati alla pubblica amministrazione risultando vincitore e incassando dai fondi del Piano di Resistenza e Resilienza per 126 mila euro complessivi.

Oltre 47 mila euro (47.427,00€) sono stati attribuiti alla municipalità di Laino Borgo per l’abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni e serviranno per rendere funzionale e digitale l’attività del palazzo di città. Il secondo e ancora più cospicuo riconoscimento economico (79.922,00€) potrà essere utilizzato per i servizi e la cittadinanza digitale e servirà per rendere i servizi online a misura di cittadino.

«Un traguardo importante – ha commentato il sindaco, Mariangelina Russo – per rispondere in maniera puntuale e veloce alle tante richieste dei nostri cittadini, per rendere il comune sempre più accessibile, ma soprattutto performante rispetto alla grande attenzione turistica che stiamo avendo in questi ultimi anni e che anche in questa estate ci ha premiato come una delle mete più visitate del Pollino calabrese».