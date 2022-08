Uninominali Camera, la corsa per il collegio di Corigliano Rossano-Crotone: i candidati

Il centrodestra ‘piazza’ il lametino Domenico Furgiuele nel collegio Corigliano Rossano-Crotone. Il deputato uscente della Lega se la vedrà con il sindaco di Cassano allo Ionio, in quota Psi, Gianni Papasso, candidato del centrosinistra.

“Torna” in Calabria la parlamentare uscente Vittoria Baldino. Anche la portavoce cinquestelle rossanese, dopo essere stata eletta nel 2018 nel Lazio, correrà per un posto in uno dei collegi della regione.

Sarà l’ex componente del Comitato Magna Graecia, Domenico Mazza, il candidato del Terzo Polo.

Tra gli altri candidati, Maria Angelica Stamato (Unione Popolare), Carolina De Leo (Italexita), Vittoria Villirillo (Noi Di Centro – Mastella), Giuseppe Natale Calabretta (Italia Sovrana e Popolare).