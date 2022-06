DURC, “Nuova Longobucco”: “Merito del Commissario Giordano. Problema risolto dopo due anni”

“Se finalmente l’INPS ha rilasciato il DURC al Comune di Longobucco, documento che consentirà il pagamento degli arretrati ai tirocinanti, il merito è solo ed esclusivamente da attribuire al Commissario Straordinario Domenico Giordano, che con impegno e competenza, avvalendosi del supporto di un professionista qualificato, è riuscito a venire a capo di una questione che si protraeva da ormai 2 anni”.

È quanto dichiara l’associazione socio-politica La Nuova Longobucco – Verso il Futuro, tra i protagonisti della coalizione Per la rinascita di Longobucco a sostegno di Eugenio Celestino Sindaco, esprimendo soddisfazione per questo risultato che altri, nonostante super dirigenti assunti con l’ex art. 110 e consulenze esterne, non erano riusciti ad ottenere.

“Se c’è una questione che il prossimo esecutivo dovrà affrontare – aggiungono è quella di garantire la massima efficienza della macchina comunale, mettendo alla porta superficialità e inadempienze.

Rinnoviamo i sentimenti di gratitudine – concludono – agli assessori Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso che si sono fatti realmente interpreti delle istanze di tirocinanti garantendo l’attivazione ed il finanziamento degli ultimi due periodi di tirocinio”.