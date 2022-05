Corigliano Rossano (Cs), 103mila euro per il rilancio economico del Mercato Ittico

«Considerato che nel Bilancio sociale il carico salariali rappresenta una voce importante dei costi d’esercizio della società – dichiara il commissario liquidatore della Meris S.c., Tonino Fusaro – tale traguardo dà ancora più forza economica al rilancio economico della società che annovera nella sua prossima strategia l’ampliamento dei servizi alla comunità della marineria attraverso anche la digitalizzazione dell’asta e dei processi interni gestionali, atti a favorire ed aumentare lo scambio commerciale e il perfetto l’incontro tra domanda ed offerta».

«La direzione del Mercato insieme all’amministrazione comunale – continua Fusaro – ha di fatto già avviato il processo per la nascita del Centro Scientifico Universitario di Studi sulla flora e fauna marina all’interno del Mercato stesso convenzionato con il Dipartimento di Biologia e Scienze della Terra dell’Unical, per l’avvio delle attività del quale si attende la chiusura delle pratiche legali».

In questa fase si sta lavorando per poter revocare formalmente, nel più breve tempo possibile, lo stato di liquidazione e su resta in attesa di risolvere definitivamente le altre, numerose criticità ereditate, tra le quali la questione della titolarità dell’immobile a seguito della ridefinizione delle aree portuali conclusa nel 2015. Una questione ereditata quindi dal passato e non senza contraddizioni, visto che l’ente comunale continua a pagare un mutuo importante per la realizzazione del fabbricato, e per la quale l’Amministrazione si è già mossa in più direzioni, definendo insieme a tutti gli enti coinvolti il percorso di una concessione pluriennale, con un canone ricognitorio che quindi non gravi eccessivamente sulle casse comunali, alla cui richiesta stanno lavorando gli uffici.

I fondi intercettati rappresentano un segnale importante

«La MERIS è un nodo di sviluppo fondamentale per la nostra città e per l’intero territorio – ha commentato in Sindaco Flavio Stasi – ed i fondi intercettati rappresentano un segnale importante nella direzione che ha voluto l’Amministrazione, ovvero di rilancio del ruolo della società».