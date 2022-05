Magorno: “Sottosegretario Gabrielli lunedì a Diamante”

“Diamante è lieta di accogliere il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica), Franco Gabrielli, che sarà presente nella nostra città lunedì 16 maggio in occasione della Giornata per la legalità nel ricordo dei 30 anni delle stragi di mafia che avrà luogo a partire dalle ore 10:00 presso il Teatro dei Ruderi di Cirella”. Lo annuncia il Sindaco, Sen. Ernesto Magorno che aggiunge: “La manifestazione vedrà la presenza del Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Iunti, del Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, Mons. Leonardo Bonanno e del giornalista del Corriere della Sera Francesco Verderami.

Le scuole dell’alto Tirreno cosentino arricchiranno la manifestazione con contributi organizzati per riflettere sull’importanza di coltivare, ogni giorno, la consapevolezza che è possibile pensare al futuro solo mettendo al centro la cultura della legalità. Operare contro il malaffare non solo è un dovere di tutti-conclude Magorno- ma è l’unico modo per onorare davvero chi, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha sacrificato la propria vita per costruire una società migliore”.