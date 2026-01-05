“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
Metropolitana. Costa: “Tutti a rivendicare meriti. Ma nuova e vecchia politica si farebbero fotografare davanti a Parco Romani?”

Nota del consigliere comunaleGiovanni Costa
Le foto in passerella degli esponenti della nuova politica, davanti alla stazione di Sala della metropolitana appena inaugurata, le avevamo messe in conto. Così come avevamo messo in conto la corsa ai comunicati stampa postumi, scritti da esponenti della vecchia politica, orfani di fotografi e cineoperatori, per reclamare se non altro la paternità del progetto. Tutti a rivendicare meriti, tutto prevedibile, tutto secondo copione.
Ma sarebbe molto interessante sapere se nuova e vecchia politica sarebbero altrettanto disponibili a farsi riprendere o fotografare davanti a Parco Romani o meglio, davanti a quello che ne rimane. Eppure il complesso edilizio sta lì, a due passi dal palcoscenico su cui è andata in scena la festa per la grande opera, che comunque ha dovuto aspettare decenni per essere inaugurata. Solo parzialmente.
La verità è che da Parco Romani stanno tutti alla larga, i vecchi e nuovi. I vecchi, perché consapevoli di avere mandato in fumo gli investimenti di decine di imprenditori. I nuovi, perché sanno che rischio corrono i posti di lavoro delle decine di dipendenti della Catanzaro Servizi, azienda partecipata comunale, le cui sorti sono legate a doppio filo alla vicenda del Parco.
Vecchia e nuova politica sono brave a rivendicare progetti e disegnare visioni, parole di moda e che fanno fare bella figura. Al momento, Catanzaro, il capoluogo, può contare solo su una nuova littorina, perché per ora questo è; mentre Parco Romani, che dovrebbe trovare posto nella grande rivoluzione del trasporto cittadino, ha sempre e solo un posto: quello sui cui continuare ad arrugginire e cadere a pezzi.
