Conte a Catanzaro: “Governo silente su Gaza, totale vergogna”

“Il governo israeliano annuncia, tronfio, che Gaza sta bruciando, quindi si vantano del genocidio in atto”. Lo ha affermato il leader M5S, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Soriano (Vibo Valentia), prima tappa del suo secondo tuor in Calabria a sostegno del candidato presidente della Regione per il centrosinistra, Pasquale Tridico.

“Non bastano – ha aggiunto Conte – 64mila vittime accertate, 20mila bambini, adesso insistono in questo genocidio, nella distruzione di Gaza e quindi, nella nell’affamare e assetare la popolazione. E il nostro governo rimane silente: nessuna misura, no embargo delle armi, no sospensione del Memorandum di cooperazione militare, no al riconoscimento dello Stato di Palestina, no a sanzioni economiche e finanziarie. E’ un totale vergogna”.