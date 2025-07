Lamezia, Lorena (FdI): “Bene candidatura a bando regionale con il progetto per la strada collinare Sambiase Nord–Bucolia”

“In qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, sono lieto di comunicare che è stato ufficialmente approvato, con delibera di Giunta n. 211 del 15/07/2025, il progetto di partecipazione al bando regionale previsto nell’ambito del Piano Strategico – PAC 2023–2027 – Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Calabria, Intervento SRD07, dedicato agli investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali.

L’intervento riguarda l’adeguamento e la messa in sicurezza di una strada comunale in contrada Bucolia Inferiore, una risposta concreta a una richiesta storica del territorio. Si tratta infatti di un’arteria rurale per la gran parte ancora in terra battuta, ad eccezione di brevi tratti, e che non ha mai beneficiato di un adeguamento strutturale, se non per interventi minimi risalenti a molti anni fa. La strada collega direttamente la Strada Provinciale SP 76 di Bucolia con contrada Crozzano, costituendo un collegamento strategico tra la viabilità comunale e quella provinciale, al servizio dei residenti e del tessuto produttivo locale.

Il progetto, dell’importo complessivo di € 257.604,32, prevede la realizzazione di un nuovo fondo stradale con adeguata pavimentazione, manufatti accessori per la regimazione delle acque meteoriche, opere di contenimento per prevenire smottamenti e barriere di sicurezza per garantire una viabilità sicura e funzionale. La richiesta di finanziamento, per un importo di € 200.000, è stata predisposta secondo quanto previsto dal bando e sarà valutata nei prossimi mesi.

Questo intervento rientra pienamente nella visione policentrica che abbiamo condiviso in campagna elettorale e continuiamo a portare avanti. La nostra città non ha periferie, ma piccoli e grandi centri diffusi che meritano attenzione e investimenti. Abbiamo voluto fortemente questo progetto, a cui ho lavorato con determinazione, e un ringraziamento particolare va alla Giunta comunale, che ha condiviso e approvato all’unanimità questa iniziativa, confermando uno spirito di collaborazione e attenzione verso tutte le aree del nostro territorio. Lavorare insieme, in modo silenzioso ma efficace, porta risultati concreti per le nostre comunità. Questo progetto rappresenta un passo avanti verso una Lamezia che cresce in ogni sua parte, senza distinzioni tra centro e aree rurali”.

Così Antonio Lorena, capogruppo di Fratelli d’Italia a Lamezia Terme.