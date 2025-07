Artedanza diventa Ente di formazione professionale per la danza. Il sindaco Fiorita: “Orgoglio per una realtà d’eccellenza che porta in alto il nome di Catanzaro”

Nota stampa del sindaco Nicola Fiorita.

“La scuola Artedanza di Catanzaro è diventata a tutti gli effetti Ente di formazione professionale per la danza riconosciuto con decreto della Regione Calabria e Ministero del Lavoro e Politiche sociali – Fondo Sociale Europeo. Un traguardo prestigioso per una delle realtà più apprezzate del territorio, che ha coronato il suo percorso di crescita entrando nel circuito delle poche strutture accreditate per il rilascio di un titolo professionale e con valore legale.

Per il direttore Giovanni Calabrò e tutta la sua squadra è il riconoscimento per una storia di impegno, sacrifici e passioni che ha prodotto successi in grado di proiettare Catanzaro sulle vette della grande danza nazionale ed internazionale. Un laboratorio d’eccellenza che ha saputo portare tutto il proprio entusiasmo e la propria qualità anche a servizio della scuola di ballo del Teatro Politeama, offrendo opportunità preziose di crescita ed esperienza su un palcoscenico così importante.

In qualità di ente di formazione nazionale, Artedanza potrà, dunque, accogliere giovani talenti che potranno formarsi senza dover necessariamente andare lontano da casa e, alla fine del percorso, vantare una qualifica specifica mirata anche al conseguimento di punteggi utili per eventuali concorsi e selezioni. Da primo cittadino non posso che esprimere tutto il mio orgoglio e la mia soddisfazione nel vedere tramutarsi in realtà un sogno cullato da anni e che può rappresentare l’inizio di una nuova strada verso un futuro ancora più roseo. Catanzaro, con l’alta formazione artistica, costituisce a tutti gli effetti un modello positivo di riferimento che attrae ed importa le migliori risorse. L’amministrazione comunale continuerà ad affiancare e supportare le realtà, come Artedanza, che portano in alto il nome e l’immagine della città”.