Campionato Regionale Under 18 di Scacchi, trionfo per l’a.s.d. Pushwooders’ Chess Academy di Catanzaro

Passo dopo passo. Traguardo dopo traguardo. Gli atleti dell’a.s.d Pushwooders’ Chess Academy di Catanzaro, Scuola dello Sport del C.O.N.I., specializzata nella disciplina scacchistica, si sono ancora distinti portando a casa ottimi risultati nel Campionato Regionale Under 18 di Scacchi della Federazione Scacchistica Italiana. Una prova di alto livello tecnico, riservata a bambini ed adolescenti divisi per categorie sportive in base all’età, sostenuta dopo le fasi provinciali, in cui i partecipanti si sono contesi il titolo di Campione/Campionessa regionale. E non solo. Anche l’ambita qualificazione alla fase nazionale, che quest’anno si svolgerà a Terrasini (PA), dal 28 giugno al 5 luglio 2025.

Alla manifestazione, organizzata a Catanzaro per conto della Federazione Scacchistica Italiana e svoltasi domenica scorsa, hanno partecipato ben settantaquattro piccoli e giovani atleti che nella cornice del Benny Hotel, si sono sfidati in un clima di tranquillità sotto l’occhio attento degli arbitri, degli allenatori e dei genitori che, con vero spirito di condivisione, hanno sostenuto e accompagnato in questa avventura sportiva i loro figli.

Il Campionato Regionale ha regalato anche quest’anno grandi soddisfazioni alla Pushwooders’ Chess Academy, che da tanti anni promuove e diffonde il gioco degli scacchi in tutta la regione.

I suoi atleti hanno ancora una volta raggiunto grandi risultati, dimostrando che allenamento, caparbietà, sano agonismo e passione ripagano sempre. E così, nella categoria Under 8, è stato STEFANO PROCOPIO a conquistare il titolo di Campione Regionale, mentre, RICCARDO VAITI si è aggiudicato un sorprendete terzo posto; nella categoria Under 10, un meritatissimo secondo posto è andato a EMANUELE ZANGARI e nella categoria under 14, al terzo posto si è classificata MIRIAM ZANGARI. Il titolo di Campionessa Regionale negli Under 16 è stato conquistato da ANNAGIULIA ANSANI.

Non meno soddisfacenti per l’associazione gli importanti piazzamenti di ANTONIO VAITI, ALESSANDRO VACCARI E VINCENZO MAZZEI tra gli Under 10, di DAVIDE ANSANI tra gli Under 12 e di ANDREA COSENTINO tra gli Under 16.

Dunque, un ennesimo e importante banco di prova per gli allievi del maestro Maurizio Leone, che ora dovranno sostenere la prova del Campionato Italiano Giovanile Under 18. Un’esperienza agonistica e di vita che consentirà a tuti i qualificati di confrontarsi con coetanei provenienti da tutte le regioni d’Italia, con la consapevolezza del sacrifico e dell’impegno che richiede la preparazione agonistica necessaria per affrontare un impegno sportivo di livello nazionale.

“Sono convinto – ha commentato il maestro Leone – che i ragazzi sapranno vivere la prova del Campionato nazionale con la giusta maturità, gestendo la competizione con un sano spirito agonistico e con la piena consapevolezza delle proprie potenzialità”.