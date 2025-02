Nuovo albero per il Giardino Botanico “Li Comuni” grazie al gruppo scout Agesci Catanzaro 5: la soddisfazione del consigliere comunale Scarpino

Questa mattina, grazie all’impegno dei ragazzi e degli educatori del gruppo Scout Agesci Catanzaro 5, il giardino botanico “Li Comuni” si arricchisce di un nuovo albero, simbolo di speranza e rinascita.

L’iniziativa rientra nel percorso di ripiantumazione della “Pineta” cittadina, gravemente colpita da un incendio nel recente passato.

“Un gesto concreto che mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela ambientale e del patrimonio naturale di Catanzaro. È stato un onore per me partecipare a questo evento e ricevere simbolicamente l’albero in rappresentanza dell’intera città”, ha dichiarato il consigliere comunale Francesco Scarpino, presente all’iniziativa. “Questi momenti rappresentano un segnale forte per il futuro: la cura dell’ambiente è un dovere di tutti e dobbiamo trasmettere ai più giovani il valore del rispetto per il verde pubblico”.