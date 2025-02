Catanzaro, ordinanza di divieto di sosta e transito per il rifacimento delle strade tra via Pugliese e via Indipendenza

La Polizia locale di Catanzaro ha disposto un’ordinanza di divieto di sosta e transito al fine di consentire il ripristino del manto stradale lungo alcune vie del centro cittadino. In particolare, per garantire la realizzazione dell’intervento da parte della ditta preposta, per conto di E-Distribuzione, e limitare al massimo i disagi, i lavori si svolgeranno in gran parte in orario notturno.

Dalla serata di lunedì 17 febbraio sarà vigente il divieto di sosta e fermata – con zona rimozione e restringimento della carreggiata – in Via Pugliese, Piazza Stocco, Piazza Osservanza e Via indipendenza. Verrà istituito il divieto di transito anche in Via Paparo. L’intervento proseguirà anche durante la giornata di martedì 18 febbraio, nelle ore meno trafficate, e qualora non fosse possibile terminarlo, si proseguirà anche nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio. L’ordinaria circolazione sarà comunque assicurata, alternando il transito lungo il margine destro o sinistro della carreggiata interessata dai lavori.

Confidando nella comprensione e nella collaborazione dei cittadini, si invitano i conducenti a non parcheggiare i propri veicoli dalla serata di lunedì 17 febbraio.