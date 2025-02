Catanzaro: aggiudicati lavori regimentazione idraulica lungomare di Giovino

L’attenzione dell’amministrazione comunale sul fronte della sicurezza del territorio si arricchisce di un altro importante tassello con l’aggiudicazione dei lavori inerenti la regimentazione idraulica delle acque bianche nel tratto iniziale del lungomare di Giovino. Lo rendono noto i consiglieri comunali Antonio Barberio e Giulia Procopi, commentando la procedura di gara dell’intervento – per cui il Comune è beneficiario di un finanziamento complessivo di 330mila euro nell’ambito dei fondi del Dipartimento Protezione civile della Regione Calabria – che consentirà di realizzare un sistema di raccolta e scarico delle acque piovane in un’area particolarmente esposta al rischio di allagamenti e disagi. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta B.L. Costruzioni.

“Si tratta di un’opera che porterà grande beneficio, in un tratto particolarmente strategico, dove era necessario non solo realizzare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane, ma anche rendere più sicura e agevole la circolazione veicolare e pedonale”, sottolineano Barberio e Procopi. “Il progetto – già varato dalla giunta grazie all’impegno dell’ex assessore Raffaele Scalise – ha visto il settore gestione del territorio impegnato ad individuare le soluzioni tecniche più opportune, con riferimento ai due assi stradali che circondano lo spazio di parcheggio sterrato del lungomare di Giovino. Le stesse carreggiate saranno, quindi, oggetto di una complessiva risistemazione con il montaggio di tubazioni e pozzetti, così da facilitare il processo di regimazione delle acque meteoriche. Inoltre, sarà l’occasione anche per mettere mano alle aree finora non pavimentate, per renderle maggiormente fruibili da parte dei conducenti. Un altro risultato positivo, dunque, che consentirà di porre in sicurezza un’importante porzione di territorio, tutelando e valorizzando il lungomare di Giovino come spazio dalle rilevanti potenzialità turistiche ed economiche”.