A giugno torna DaMargherita, il grande contenitore culturale che accende il centro storico di Catanzaro

Libri, cinema, musica, aggregazione: Ci vediamo daMargherita è tutto questo e oltre, nel cuore del centro storico di Catanzaro.

Torna il grande contenitore culturale che, più di tutti, ha contribuito negli anni a valorizzare e rivitalizzare Villa Trieste, uno dei luoghi più caratterizzanti la storia e l’identità della città. Ancora una volta sarà un lungo programma ad animare l’antico polmone verde, proponendo un’autentica immersione culturale all’insegna della contaminazione tra le diverse forme di espressione e di intrattenimento. Le date da segnare sul calendario sono quelle dal 18 al 27 giugno prossimi e nuovamente al centro ci saranno le presentazioni di libri, alla presenza di autori di respiro nazionale, tra narrativa, reportage, storia e sport con uno sguardo rivolto all’attualità.

Non mancherà il cinema sotto le stelle, nel nuovo spazio appositamente allestito e sperimentato con successo, già lo scorso anno, vicino l’iconica passeggiata dei “cento metri”: verranno proiettati alcuni titoli delle passate stagioni e sarà l’occasione per vivere, insieme, la magia del grande schermo.

Ad arricchire il programma, ancora, eventi live e concerti in coincidenza della Festa internazionale della musica. DaMargherita rinnova poi la partnership con l’Accademia di Belle Arti, che proporrà delle installazioni a tema durante le giornate. Villa Trieste si animerà, inoltre, con iniziative espositive, market del vintage e tanto altro. Il conto alla rovescia è iniziato, in attesa di svelare i dettagli degli appuntamenti e tutte le sorprese già in cantiere.