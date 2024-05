Un viaggio tra i grandi della musica italiana con Giorgio Verdelli, che ha aperto Scolacium Docu Film Fest a Soverato

“Una bellissima esperienza che è servita anche a me per capire la penetrazione di alcuni artisti nell’immaginario dei ragazzi. Un’iniziativa da considerare e da promuovere”. Con queste parole Giorgio Verdelli – regista, produttore, autore di documentari e programmi musicali, oltre che tra i maggiori esperti di musica internazionale – ha commentato la mattinata trascorsa con gli studenti al Teatro comunale di Soverato in occasione della prima giornata della nuova rassegna Scolacium Docu Film Fest, diretta da Alessandro e Gianvito Casadonte, e dedicata per la prima edizione al mondo della canzone italiana.

Pino Daniele, Lucio Battisti, Mia Martini, Paolo Conte, Vasco Rossi, Enzo Iannacci ed Ezio Bosso sono stati alcuni dei grandi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana al centro di un viaggio emozionante che Verdelli ha raccontato, tra storia e aneddoti personali, partendo dagli spezzoni di alcuni suoi documentari. Ritratti d’autore di personaggi che hanno segnato l’universo musicale italiano degli ultimi decenni e, con esso, anche l’evoluzione della cultura, della società e del costume. Tanta la curiosità dei giovani in sala – provenienti dall’IIS “Guarasci-Calabretta”, dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Malafarina”, dall’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – che hanno potuto scoprire o conoscere qualcosa in più su un mondo e su un tempo a loro lontani, arricchendo il proprio bagaglio del sapere utile ad affrontare la realtà attuale. “Un progetto importante che, da un lato, parla ai giovani, ampliando la loro cultura, il loro senso critico, stimolandoli ad inseguire i propri sogni; dall’altro, si rivolge al mondo della scuola, spronando a realizzare una forma di didattica più interattiva e aperta a trecentosessanta gradi per rendere le nuove generazioni più attente e consapevoli”, ha sottolineato il direttore artistico Gianvito Casadonte intervenuto sul palco.

La manifestazione è promossa con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale cinema e audiovisivo, del Comune di Soverato, dell’Ufficio scolastico Regionale e della Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori. La rassegna prosegue lunedì 27 maggio, alle ore 10, con Leonardo Metalli, inviato speciale Rai e caporedattore Cultura del Tg1, che presenterà il suo doc “Voglio vivere così… e felice canto!” dedicato a Luciano Pavarotti. Un ritratto inedito del celebre tenore con immagini e video esclusivi “out stage”, alcuni momenti della vita di Big Luciano, raccontati tramite testimonianze dirette dei familiari e degli amici più cari.