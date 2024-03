Lamezia Terme: primo congresso cittadino di Azione

“Fare la Politica” sarà il titolo della mozione unitaria presentata al primo congresso cittadino di Azione. Si conclude il percorso intrapreso quasi un anno fa dal coordinamento cittadino per il congresso di Azione che in occasione dell’incontro con la Presidente nazionale del partito On.le Mara Carfagna aveva preso l’impegno di costruire un partito in città che rappresentasse punto di riferimento per tutti i cittadini che si ispirano ad una forza politica moderata di ispirazione riformista, europeista e liberale.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdi 5 aprile alle ore 15,00 presso il Palazzo Greco – Stella in Piazza Salvo D’Acquisto n. 16 , dove dopo gli interventi del Segretario provinciale di Catanzaro Roberto Guerriero, del Presidente dell’Assemblea On.le Giuseppe Graziano e del Segretario Regionale del partito On.le Francesco De Nisi e della Presidente Nazionale del partito di Azione On.le Mara Carfagna si procederà all’elezione del Direttivo e del segretario cittadino di Azione della città di Lamezia che al momento registra la candidatura unica di Annita Vitale