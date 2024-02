Catanzaro, la minoranza sulla ciclabile in via Conti Falluc: “Chiesto sopralluogo per verificare criticità”

“Che la comunicazione sia un’arma a doppio taglio lo sanno anche i bambini, se poi ti affidi a chi la città non la conosce e non la vive ogni giorno è naturale che gaffe e cantonate siano dietro l’angolo.

Mentre tutta la città spernacchia il prof per come si stanno realizzando i lavori della ciclabile a Santa Maria e al Corvo, i suoi “esperti” della comunicazione gli fanno incontrare il popolo in via Conti Falluc per fargli dire che la ciclabile risolverà i problemi della sicurezza stradale e ‘le criticità della circolazione’.

Ovviamente nessun commento degli “esperti” e del prof che, come un satrapo amministra i sudditi dalla cima di Palazzo De Nobili, relativamente alla qualità dei lavori della pista ciclabile che, è bene sottolineare, sembrerebbero essere costati 280 mila euro al chilometro.

E dire che nei giorni scorsi avevamo trasmesso un report con decine di anomalie costruttive della ciclabile (crepe, tombini, pali…) ma a Fiorita, evidentemente, non interessa come vengono spesi i soldi pubblici.

Nonostante l’inerzia dell’Amministrazione, vogliamo tranquillizzare i cittadini che abbiamo monitorato, grazie alle loro segnalazioni, i lavori e tutte le criticità e nei prossimi giorni presenteremo una dettagliata denuncia. I lavori della ciclabile, infatti, da cronoprogramma, dovrebbero concludersi proprio oggi e per questo abbiamo chiesto un sopralluogo al prof per rappresentargli “de visu” le tantissime criticità e verificare il rispetto dei capitolati di gara, evitando che soldi pubblici vadano sprecati e, a nostro parere, buttati via in malo modo”.

E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri comunali di minoranza di Catanzaro Eugenio Riccio, Gianni Costa, Manuel Laudadio, Lea Concolino.