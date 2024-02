Auto abbandonate a Catanzaro, Giordano: “Non solo rimozione. Avanti per individuare i responsabili”

“Ci pensino bene le persone che abbandonano carcasse di auto sulle strade cittadine. Noi non ci limitiamo a rimuoverle, ma qualora fosse possibile risalire ai proprietari non esiteremo a perseguirli e a far valere le responsabilità degli autori. Responsabilità che possono materializzarsi sia su un piano civile, attraverso il pagamento di una sanzione e del costo delle operazioni di smaltimento, che penale: è bene ricordare che abbandonare rifiuti pericolosi, quali sono considerate anche dalla Cassazione le auto in disuso, costituisce un grave reato ambientale. E non basterà togliere le targhe alle auto per evitare le sanzioni, perché ci sono altri strumenti investigativi per risalire ai proprietari. Noi proseguiremo lo sforzo di rimozione delle carcasse, che ha già dato risultati soddisfacenti con 122 mezzi rimossi, ma ci aspettiamo anche che le persone che vogliono disfarsi dei rottami si rivolgano ai centri autorizzati. Così come ci aspettiamo che i cittadini ci forniscono indicazioni utili per risalire ai trasgressori”.

E’ quanto si legge in una nota dell’assessore alla Sicurezza di Catanzaro, Marinella Giordano.