SS 106 Var/a ‘Di Catanzaro Lido’, manutenzione degli impianti di illuminazione nelle gallerie: le date e i provvedimenti

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti di illuminazione all’interno delle gallerie sulla strada statale 106 Var/a ‘Di Catanzaro Lido’.

Per consentire i lavori, a partire da mercoledì 14 e fino al 29 febbraio 2024, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le 16.00, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, sarà in vigore la chiusura della corsia di marcia o di sorpasso, in base alle esigenze lavorative, in entrambe le direzioni di marcia in prossimità delle gallerie:

‘Tiriolello’, dal km 11,800 al km 12,900;

‘Santa Maria’ dal km 9,800 al km 11,450,

‘Bellino’ dal km 16,200 al km 14,900,

Nel tratto di carreggiata interessato dalle attività, i veicoli potranno percorrere la corsia libera dai lavori con limite massimo di velocità 40 km/h e divieto di sorpasso.