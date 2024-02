Autonomia differenziata, Silvestro (Fi): “Preziosa opportunità anche per Sud”

Si è conclusa la visita del Presidente della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, senatore Francesco Silvestro, presso la Prefettura di Catanzaro per la prima tappa dell’indagine conoscitiva sui Lep.

“E’ stata una giornata proficua sotto tutti i punti di vista – dichiara il Presidente Francesco Silvestro – Abbiamo ascoltato e ci siamo confrontati con il territorio sulle problematiche legate all’Autonomia differenziata e all’attuazione dei Lep. Continuo a sostenere a gran voce che l’autonomia differenziata può essere una preziosa opportunità anche per il Mezzogiorno. Non a caso, siamo partiti dalla Regione Calabria – continua il senatore Francesco Silvestro – proprio perché al Sud c’è una necessità maggiore di confronto sul tema per permettere di evidenziare tutte le problematiche al fine di arrivare alla definizione dei Lep. Ringrazio in primis il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per il prezioso contributo, la Prefettura di Catanzaro per la cortese ospitalità e tutte le categorie ascoltate. Sono stati tutti molto collaborativi e ci hanno spiegato le difficoltà che sono presenti nella Regione. Continueremo il nostro tour nel resto delle regioni d’Italia per garantire trasparenza sui Lep e garantire un Paese unito, senza discriminazioni e cittadini di serie A e serie B. La prossima tappa sarà in Abruzzo”, conclude.