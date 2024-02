Scritte sui muri del centro storico: “Cara Catanzaro” impegnata a curarne la rimozione

Si sta provvedendo in queste ore a rimuovere le scritte apparse nei giorni scorsi su alcuni muri del centro storico cittadino e segnalate agli uffici comunali dalla Digos. Scritte in dissonanza con gli sforzi che la comunità internazionale sta facendo per risolvere il tragico conflitto, deflagrato in Medio Oriente. A farsi meritoriamente carico della pulitura dei muri, dando la propria disponibilità in questo senso all’Amministrazione comunale, è stata l’associazione Cara Catanzaro, da sempre attenta alla cura e alla valorizzazione del centro storico.