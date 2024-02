Zona giallorossa per Catanzaro-Ascoli: info su viabilità, parcheggi, chiusura mercato e cimitero

In occasione del prossimo match casalingo dell’Us Catanzaro contro l’Ascoli, in programma sabato 10 febbraio 2024 alle 16.15, l’Amministrazione comunale ricorda che sarà attiva la zona giallorossa con l’abituale piano del traffico e la possibilità di fruire dei parcheggi e trasporti pubblici per raggiungere lo Stadio Ceravolo. Le disposizioni partiranno da tre ore prima dell’inizio della partita, con lo scopo di garantire l’accesso e il deflusso agevole dei tifosi ed una circolazione regolare nella zona interessata.

A ricordarlo è il presidente della Prima Commissione Gregorio Buccolieri, che ribadisce in particolar modo l’invito a preferire il servizio pubblico messo appositamente a disposizione il giorno della partita. Sono, infatti, fruibili le due grandi aree parcheggio – Sant’Antonio e Musofalo – con nuovo capolinea in via Schiavi. Per il primo, l’Amc curerà il servizio di trasporto andata/ritorno al costo di euro 1,50 a persona. Per il secondo, parcheggio e servizio navetta con tariffa ordinaria fino alla zona a ridosso dello stadio. Al termine dell’incontro, dal punto di raccolta in via Schiavi sarà garantito il rientro ai parcheggi facilitando così il deflusso di auto e pedoni. Le navette saranno disponibili dalle ore 13.30.

Inoltre, all’interno del parcheggio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria R. Dulbecco di via Cortese, saranno riservati 20 posti per i mezzi abilitati al trasporto di persone disabili.

Inoltre, un’ordinanza sindacale stabilisce la chiusura anticipata delle attività del mercato rionale di Catanzaro Nord, ubicato in via Francesco Paglia, in occasione della partita di campionato di Serie B Catanzaro – Ascoli. In particolare, viene stabilito che le attività del mercato, per la sola giornata di domani, sabato 10 febbraio 2024, abbiano termine entro e non oltre le ore 12:30. Inoltre, per le ore 13:15 della stessa giornata, l’area mercatale, coincidente col Piazzale Mons. Fiorentini, dovrà essere resa sgombera e pulita al fine di consentire la corretta esecuzione dei servizi d’ordine e sicurezza pubblica, necessari a permettere, tra l’altro, il transito delle due squadre di calcio.

Nella stessa ordinanza, il sindaco Fiorita ha disposto la chiusura anticipata alle ore 12.30 del cimitero di Via Francesco Paglia nonché della attività commerciali insistenti nel piazzale adiacente la struttura cimiteriale.