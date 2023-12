Catanzaro, caso affidamento diretto per evento natalizio: i consiglieri di Azione presentano istanza di accesso agli atti

I consiglieri comunali di Azione, Donato, Parisi e Veraldi, hanno presentato oggi una istanza di accesso agli atti in relazione alla delibera di Giunta Comunale n. 726 del 5/12/2023 avente ad oggetto le manifestazioni organizzate e promosse dal Comune di Catanzaro in collaborazione con associazioni ed operatori economici in occasione delle festività natalizie 2023.

“L’iniziativa, per come si evince dalla citata delibera, risulta essere ‘proposta direttamente dall’Amministrazione Comunale in qualità di soggetto promotore’ e la relativa delibera è stata assunta dalla Giunta ai sensi dell’art.6 ultimo comma del Regolamento Comunale sulla concessione dei contributi. Quindi, perciò, proposta ed organizzata direttamente dall’Amministrazione Comunale. Se tutto ciò rispondesse alla realtà dei fatti ci chiediamo : perché non è stato pubblicato un Avviso Pubblico per ottenere proposte al progetto (?!) che la Giunta Fiorita ha ideato (?!) per le festività natalizie ?”, scrivono i consiglieri comunali di Azione Valerio Donato, Gianni Parisi e Stefano Veraldi.

“Tante amministrazioni attente, avvedute e soprattutto TRASPARENTI, già da mesi hanno pubblicato avvisi chiedendo di ricevere proposte progettuali per eventi culturali in occasione delle festività. Forse perché, come riferito per le vie brevi a tanti operatori del settore, era già tutto organizzato? Forse perché – continuano i calendiani – una nascitura associazione, dotata di misteriosa sede legale, avrebbe dovuto gestire 70.000 euro senza avere alle spalle alcuna esperienza certificata ed in assenza di curricula significativo?

Quali sono stati i criteri di scelta delle associazioni coinvolte nella programmazione?

Ci dica pubblicamente il Sindaco quali meriti ha l’Associazione Controvento per risultare affidataria di un così importante budget?

Ci dica pubblicamente il Sindaco del Cambiamento per quale motivo non sono stati invitati a partecipare anche altri e più riconoscibili operatori del settore?

Ci dica il Sindaco perché ad oggi -15 dicembre – non esiste la convezione da sottoscrivere obbligatoriamente con l’associazione ai sensi del regolamento vigente?

Ci dica il Sindaco per quale motivo sta continuamente tradendo la fiducia dei cittadini.

Ce lo dicano pure i Dirigenti che hanno espresso parere favorevole sulla pratica.

Siamo certi che anche in quest’occasione la risposta del Sindaco sarà il silenzio”.