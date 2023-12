Premio Carlino d’Argento, svelati i nomi degli insigniti

Una cerimonia per premiare alcune personalità d’eccellenza calabresi che si sono distinte in diversi campi, ma anche una vetrina speciale per i talenti artistici del territorio ed una festa della solidarietà per la chiusura della campagna natalizia regionale Telethon. E’ tutto pronto per il Premio Carlino d’Argento che ritorna con la sua sesta edizione domenica 17 dicembre, alle ore 17, al Teatro Politeama di Catanzaro. Questa mattina in conferenza stampa sono stati svelati i nomi degli insigniti: il premio per la sezione Cultura andrà ad Armando Vitale, quello per le Arti visive e discipline dello spettacolo a Gabriele Vagnato, Impegno per il sociale a Noemi Canino, Imprenditoria giovanile ad Antonio Mazza, il Premio speciale a Giovanni Scambia. Il mondo della scuola, della tv, dello sport, dell’economia e della medicina rappresentati da giovani ed esperti professionisti – selezionati dalla commissione presieduta da Anna Russo – e che, da Catanzaro, sono riusciti a conquistare anche l’attenzione nazionale.

Ad illustrare stamane i dettagli del Premio, che raffigura l’iconica moneta catanzarese nella creazione di Antonio Affidato, è stato l’ideatore Yves Catanzaro che ha evidenziato l’impegno profuso per far crescere un evento che vuole raccontare, attraverso illustri testimoni, la storia e l’identità del territorio, con uno sguardo rivolto anche alle nuove generazioni. Non per caso, infatti, l’evento presentato da Domenico Gareri, vedrà un cast artistico caratterizzato dalla presenza del band del Conservatorio Tchaikovsky, con i suoi allievi e docenti, e della Scuola di ballo del Teatro Politeama che annovera diversi giovani talenti della danza. E ancora la sfilata di moda della stilista calabrese Azzurra Di Lorenzo. La manifestazione avrà il suo prologo con la Giornata della cultura, promossa in collaborazione con il Leo Club Catanzaro Host: venerdì 15 dicembre, dalle 9.30, Visita guidata al Complesso San Giovanni e all’Archivio storico comunale; sabato 16 dicembre, dalla mattinata, convegno e workshop all’ITT Chimirri sulle nuove frontiere legate alla moda e, nel pomeriggio, visite guidate nel centro storico.

La manifestazione può contare sul sostegno della rete istituzionale guidata dall’Amministrazione comunale di Catanzaro, rappresentata dagli assessori al Turismo e alla Cultura, Antonio Borelli e Donatella Monteverdi, e dalla Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia con il suo presidente Pietro Falbo, oltre che dalla Fondazione Politeama con il direttore generale Aldo Costa. Il Premio Carlino d’Argento vede, inoltre, grazie alla Federazione italiana tradizioni popolari, guidata da Franco Megna, la nascita di una nuova partnership con Fondazione Telethon ed il suo coordinatore regionale Raffaele Marasco: quella di domenica prossima sarà la manifestazione conclusiva della campagna natalizia a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Non solo, l’impegno dichiarato è quello di avviare un percorso che potrà consolidare la presenza del Premio e della città di Catanzaro a livello nazionale all’interno della tradizionale maratona Telethon sulle reti Rai.