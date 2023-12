Per riequilibrare i livello del serbatoio, dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di domani 9 dicembre sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile per le zone di Corvo, viale Isonzo, via Caduti 16 marzo 1978, parte di quartiere Fortuna e zone limitrofe. Ne dà notizia l’Ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili