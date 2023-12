Catanzaro-Pisa: ordinanza per chiusura cimitero e area mercatale

In occasione della partita tra Catanzaro e Pisa in programma oggi sabato 9 dicembre, alle 16.15, allo Stadio Ceravolo, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, é stata disposta con ordinanza la chiusura anticipata alle ore 13.30 del cimitero di via Paglia e delle attività commerciali insistenti sul piazzale adiacente. Inoltre, entro lo stesso orario, l’area mercatale in piazzale mons. Fiorentini, dovrà essere resa sgombra e pulita.