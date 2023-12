Vessava la proprietaria di casa per rinnovare il contratto di affitto: arrestato a Catanzaro

Vessava la proprietaria della casa dove viveva per ottenere il rinnovo del contratto di affitto in scadenza nonostante i ripetuti ritardi nei pagamenti e le continue minacce. All’ennesimo rifiuto, l’uomo si è presentato a casa della vittima per minacciarla e, per intimorirla, le ha danneggiato la porta con un’accetta, esigendo nuovamente il rinnovo di un contratto di locazione in suo favore.

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, a carico del 47enne del posto, con le accuse di atti persecutori ed estorsione aggravati.