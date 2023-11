T&T Royal Lamezia: impegno casalingo con il Vip C5

Domenica 26 novembre le ragazze di mister Iamunno scenderanno in campo al PalaSparti dove affronteranno il Vip C5.

Le patavine sono allenate da una vecchia conoscenza biancoverde, mister Moreno Giorgi che, insieme alle ex giocatrici Capuano e De Sarro farà di tutto per sferrare un colpo gobbo alla Royal.

La squadra biancoverde però deve trovare i primi punti in campionato, per raccogliere i primi frutti di quanto di buono mostrato negli ultimi match.

Sarà sicuramente una gara vibrante, dove entrambe le squadre venderanno cara la pelle per portare a casa il risultato.

La partita di domani è molto importante per tanti motivi – afferma il mister biancoverde Enzo Iamunno – dopo un periodo difficile tra situazioni di emergenza e impatto con la nuova categoria la squadra solo in parte ha potuto dimostrare il suo reale valore!

C’è voglia di iniziare a raccogliere un pò di frutti di questa esperienza iniziale, a prescindere dell’avversario che rispettiamo sempre ma c’è il bisogno di svoltare strada, provando ad ottenere i primi punti di questo campionato

La squadra ha lavorato bene in settimana e con tutte le forze proverà a sfatare questo tabù iniziale, si gioca nel nostro palazzetto e con l’aiuto dei nostri tifosi cercheremo la vittoria!

Credo che ora sia il momento giusto per dimostrare che quella posizione non la meritiamo.

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, domenica sarà consegnata, ai suoi familiari, una targa in memoria di Sissy Trovato Mazza, agente di polizia penitenziaria e calciatrice, scomparsa il 12 gennaio del 2019, dopo tre anni di coma e sulla cui morte non e stata ancora fatta luce.