Derby Catanzaro-Cosenza: tutti i divieti di sosta previsti per domenica 26 novembre

In occasione del derby tra Catanzaro e Cosenza in programma domani domenica 26 novembre, alle ore 16.15, allo Stadio Ceravolo, la Polizia locale informa che dalle ore 12 sarà previsto il divieto di sosta con zona rimozione sulle seguenti strade: area incrocio Viale Pio X – Via Giovanni XXIII; Via Giovanni XXIII; Via Madonna dei Cieli (tratto da Coni a Telecom); area incrocio Via Madonna dei Cieli – Via Monsignor Fiorentini; Via Monsignor Fiorentini; Piazzale Campo Scuola; Via Paglia (tratto da Cimitero a Stadio); Via Mottola D’amato (tratto iniziale per 100 metri); Via Schiavi (tratto da ingresso Parco a Tangenziale). Si confida nella collaborazione dei cittadini.