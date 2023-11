Catanzaro: confronto sulle piste ciclabili

Discutere con i cittadini sulla proposta di rimodulazione dei progetti delle piste ciclabili è l’obiettivo dell’iniziativa organizzata domenica mattina alle 09.30, presso il chiosco Jonathan, Lungomare di Giovino, dai consiglieri comunali Riccio, Concolino, Costa e Laudadio.

“Investire circa 5 ml di euro per realizzare diversi chilometri di piste ciclabili in città con una progettazione che sembra non avere nè capo nè coda è uno spreco di denaro pubblico a cui ci opponiamo con forza. Il confronto con i cittadini speriamo possa servire ad arricchire la proposta di modifica, sostanziale e strutturale, che ufficializzeremo nei prossimi giorni al Sindaco Fiorita.”