Guasto Enel in via Gioacchino da Fiore a Catanzaro: le indicazioni per il traffico veicolare

È attualmente chiuso al traffico il breve tratto di via Gioacchino Da Fiore che, dall’altezza del Benny Hotel, conduce alla rotatoria da cui si imboccano le direzioni nord o Mater Domini. L’interruzione si è resa improvvisamente necessaria per consentire all’Enel di riparare in via di urgenza il cavo, danneggiatosi questa notte, che porta l’energia elettrica alle cabine che servono la zona compresa tra i popolosi quartieri di Cavita, S. Antonio, Mater Domini, Gagliano. La società elettrica stima che l’intervento di riparazione possa concludersi entro il primo pomeriggio di oggi.

Per quanto riguarda il traffico veicolare, nessun problema per i flussi che provengono da Viale De Filippis e che potranno proseguire in direzione nord servendosi del sottopasso. Per i flussi che provengono dal viadotto Bisantis diretti a nord, questi dovranno imboccare viale De Filippis, come se dovessero uscire dalla città e, alla prima rotatoria utile, invertire il senso di marcia reimmettendosi sullo medesimo viale De Filippis direzione centro storico.