Catanzaro: torna potabile l’acqua in via Izzi de Falenta

Con una ordinanza formalizzata oggi, 18 ottobre, il sindaco Fiorita ha disposto la revoca con effetto immediato del proprio, analogo provvedimento con cui era stata disposta la sospensione dell’utilizzo dell’acqua per scopo potabile di tutta la parte della rete comunale di Catanzaro, in Via lzzi de Falenta.

Il primo cittadino ha disposto inoltre che gli Uffici svolgano un’indagine sul posto volta a individuare le cause che hanno dato origine alla problematica e assicurino, altresì, il monitoraggio in autocontrollo comunicandone i risultati all’ Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Catanzaro.

L’ordinanza del sindaco ha accolto sostanzialmente la proposta pervenuta oggi dalla stessa Unità Operativa che, con proprio nota, ha comunicato che nelle date del 13 ottobre 2023 e del 16 ottobre 2023 sono pervenuti da parte dell’Arpacal gli esiti analitici favorevoli delle analisi chimiche e batteriologiche dei campioni di acqua analizzati.