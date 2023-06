Mondiali Special Olympics 2023, medaglia d’oro per Maria Stella De Fazio. Il plauso del sindaco Mascaro: “Enorme gioia per Lamezia”

“Esprimo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, enorme gioia nell’apprendere la notizia della medaglia d’oro conquistata dalla giovanissima atleta della Lucky Friends, Maria Stella De Fazio, ai Mondiali Special Olympics 2023 che si sono in corso di svolgimento a Berlino.

Proprio ieri, durante la conferenza stampa presso la sala consiliare “Mons. Luisi”, nel presentare altra lodevole iniziativa sportiva, la camminata su corso Numistrano in compagnia di Jill Cooper, l’attenzione dei presenti è stata catturata dalla tangibile emozione di Rosario Cortese, presidente della Lucky Friends che aveva appreso, in diretta telefonica, di quell’incredibile oro.

Oggi, esprimo a Maria Stella le nostre congratulazioni per aver trionfato ma soprattutto per aver dimostrato di essere una campionessa nella vita e nel gioco.

Una medaglia che porta il riflesso di tutta una squadra, Lucky Friends, orgoglio di un’intera città e testimonianza di come il sacrificio, la passione ed il coraggio siano gli unici strumenti per innescare quella necessaria rivoluzione culturale di cui sono emblema ed artefici.

Maria Stella, prima di partire per questa impegnativa sfida sportiva, aveva regalato a tutti noi, proprio in Comune, il suo sorriso ed ora non possiamo che ricambiare, aggiungendo la nostra gratitudine per aver fatto brillare la bandiera della nostra città, con un oro al collo e grande umiltà sul viso.

Fra 7000 atleti ‘speciali’, provenienti da tutto il mondo, gli atleti Speciali di Lamezia Terme hanno dimostrato di essere caparbi e capaci di perseguire i propri sogni con il coraggio e la trasparenza dell’agire, valori che animano la grande famiglia Lucky.

A tutti loro, poi, rivolgo un personale plauso non solo e soltanto per il loro essere campioni in ogni dove, ma anche per essere divenuti simbolo del positivo utilizzo di un bene confiscato trasformandolo da illegittimo provento di malaffare in luogo di libertà, lealtà, benessere mentale e fisico.

In questi anni, intensificando le loro virtuose attività in un bene confiscato, hanno maggiormente evidenziato il ripudio di ogni attività criminale, fidelizzando tutti noi alla unica destinazione d’uso di quella struttura, rivolta soltanto alla crescita di una comunità.

Sull’esempio degli amici speciali della Lucky Friends, ognuno di noi inizi a donare un contributo per la comunità lametina tutta, ed ai giovani, soprattutto a quelli impegnati da ieri per gli esami di maturità, rivolgo l’appello a non sprecare un minuto del proprio tempo, perché la vita è il dono più grande che possediamo e che non può attendere il “dopo” ma, come ci ha dimostrato Maria Stella, per conquistare un oro, serve costanza e passione “subito” e “sempre”.

Con la medaglia d’oro di Maria Stella, tutti noi, da questa mattina, siamo più speciali”.

E’ quanto si legge in una nota del sindaco, Paolo Mascaro.