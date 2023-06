Lamezia, Gianturco e Rubino: “Strade dissestate nelle zone Aterp, si intervenga con urgenza”

“La situazione del manto stradale in tutta la città versa in condizioni disastrose e, in particolare, la scarsa manutenzione della pavimentazione nelle aree Aterp è sintomatica di uno stato generale di abbandono e degrado in cui Lamezia Terme è piombata da diverso tempo”. E’ quanto affermano i consiglieri comunali Mimmo Gianturco e Rosy Rubino di Lamezia Prima di Tutto.

“Più volte – aggiungono – su questa problematica abbiamo chiesto l’intervento del sindaco e dell’amministrazione comunale senza ricevere risposte esaustive e senza riscontrare interventi concreti. Le strade erano e continuano ad essere dissestate e piene di buche, tanto da costituire un pericolo per pedoni e automobilisti”. “Nella giornata odierna – continuano Gianturco e Rubino – abbiamo avuto una conversazione telefonica con il Commissario regionale Aterp, l’avvocato Paolo Petrolo, persona disponibile e attenta alle nostre segnalazioni. Sul tema della manutenzione stradale in aree Aterp si è stabilito di verificare la convenzione tra Comune di Lamezia Terme e Aterp Calabria al fine di accertare le rispettive competenze e procedere alla programmazione degli interventi. Allo scopo di accelerare gli interventi di riqualificazione delle strade che ricadono nelle zone Aterp abbiamo anche chiesto la convocazione dell’apposita commissione consiliare. Ci auguriamo che le diverse forze politiche, giunta, consiglieri di maggioranza e consiglieri di minoranza, facciano quadrato per risolvere un problema che investe la sicurezza e la salvaguardia dei sacrosanti diritti dei cittadini”.